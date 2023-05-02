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Пекарский Карл Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пекарский
Имя
Карл
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
106333. ПЕКАРСКІЙ, КАРЛЪ ОСИПОВЪ (онъ же Чеканъ). Мщ. изъ сс.-п. г. Ипінма, 53 л., рд. въ г. Поневѣжѣ; — Омск. С. П., 4 п. 134, 135, 152, 1 ч. 1651 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 1 Іюня 909. 902 82784 1655 У. | 91 126389 169 М. 95 101154 1655 У. | 91 38946 169 М.

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