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Добронравов Илья Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добронравов
Имя
Илья
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3966. ДОБРОНРАВОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 43 л., б. Царицынск. у., Каменоярск. в., д. Солодники. Н. С. 10 уч. б. Царицинск. у. Ст. 105, лиш. св. 1 г. Исп. 11 дек. 923.

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