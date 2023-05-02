Андреев Семен Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Семен Андреевич

Андреев Семен Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Семен
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
139. Андреев Семен Андреевич, 49 л., Вяземск. у., Семлевск. в., д. Яново. Н. С. 3 уч. г. Смоленска. Ст. 182, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 26/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.