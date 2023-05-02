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Шупляк Петр Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шупляк
Имя
Петр
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
12 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
30633. ШУПЛЯК, ПЕТР МАТВЕЕВИЧ, 26 л. Гр. Вилейск. у., Молодеченск. в., с. Молодечна; — Н. С. 3 р. Ростовск. у. Изнасилов., лиш. св. 2 г., с зач. 3 м. и 5 дн. пр. з. Исп. 12 февр. 920.

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