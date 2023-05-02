Бурцев Александр Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурцев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45499. БУРЦЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПАВловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Меленков. у., Черсевск. в., д. Пичугина, 42 л.; — Владимір. О. С. (въ 6 р.), 134, 135, 149, 285 и 2 ч. 286¹ У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 18 Іюня 905. | 903 10964 1613 У. | 95 851 154 М. | 99 89966 1647 У. | 93 643 169 М. | 96 81800 1855 У.
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