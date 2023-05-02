Кайпонен Эдуард Генрихов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кайпонен
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Генрихов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82828. КАЙПОНЕНЪ, ЭДУАРДЪ ГЕНриховъ (онъ же Кайноненъ), 25 л. Лиш. ос. пр. изъ финлянд. урожд. С.-Михельск. г., пр. Сулково, д. Лейнямякъ, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 29 Марта 911, 152, 152¹, 1642 и 1642 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 1 г. и 5 м. предв. заключ. Исп. 20 Мая 911. | 908 105453 1 ч. 1655 У | 906 87217 1655 У. | 907 65251 172 М.
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