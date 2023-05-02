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Коледа Петр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коледа
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
12 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6230. КОЛЕДА ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 32 л., Рд. в Юго-Словакии, Забайкальск. Губсуд, Ст. ст. 95 и 180 п. «б», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 12 июля 923.

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