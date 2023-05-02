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Рожнов Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рожнов
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8280. РОЖНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 54 л., Воскресенск. у., Воздвиженск. в., с. Троицкого. Н. С. особ. сес. Воскресенск. у. Ст. 114, лиш. св. 2 г. Исп. 11 авг. 923.

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