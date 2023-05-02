Рожнов Павел Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рожнов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8280. РОЖНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 54 л., Воскресенск. у., Воздвиженск. в., с. Троицкого. Н. С. особ. сес. Воскресенск. у. Ст. 114, лиш. св. 2 г. Исп. 11 авг. 923.
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