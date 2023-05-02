Морозов Николай Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4818. Морозов Николай Владимирович, 29 л. Гр. г. Тулы, рд. Алексинск. у. и в., в д. Алешне; — М. Н. С. 7 уч. г. Тулы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 11 апр. 919.
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