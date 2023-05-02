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Абчинская Антонина-Янина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абчинская
Имя
Антонина-Янина
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44668. АБЧИНСКАЯ, АНТОНИНА-ЯНИНА (она же Ябчинская). Мщ. г. Варшавы, 22 л.; — Варшав. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 13 и 1647 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 12 Мая 905.

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