Кудымов Павел Пудович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудымов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Пудович
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7270. КУДЫМОВ ПАВЕЛ ПУДОВИЧ, 31 г., Усольск. у., Кудымкорск. в., д. Гириб. Н. С. 7 уч. Усольск. у. Ст. 176, пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 6 окт. 922.
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