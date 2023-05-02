Целиков Сергей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Целиков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141035. ЦѢЛИКОВЪ, СЕРГѢЙ ПАВЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Мологск. у., Леонтьевск. в., д. Никола-Погоста, 22 л.; — Ярослав. О. С. 29 Сент. 909, 10 п. 129, 152, 1 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 5 Нояб. 909. | 909 33377 1655 У. | 907 53701 169 М. | 905 28690 169 М. | 901 24751 169 М.
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