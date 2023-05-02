Диденко Семен Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Диденко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46502. ДИДЕНКО, СЕМЕНЪ ПАВЛОВЪ. К. Мелитопольск. у., в. и с. Каменки, 65 л.; — Симфоропольск. О. С., 152, 1525, 1528 и 1593 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 3 Мая 905.
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