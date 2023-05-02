Чупров Илья Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупров
- Имя
- Илья
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 385
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13202. ЧУПРОВ ИЛЬЯ МАРКОВИЧ, 22 л., Приморск. г., Никольско-Уссурийск. у., Полтавск. в. и с. В. Т. Приморск. у. Ст. 205 п. «б», лиш св. 1 г. П. в. з. с. 11/І—24.
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