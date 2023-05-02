Федоров Яков Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Яков
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12527. ФЕДОРОВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ, 25 л., Боровичск. у., Новселицк. в., д. Тини. Н. С. 1 уч. Боровичск. у. Ст. ст. 180 п. «б», 187, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 7/ѴІІІ—24.
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