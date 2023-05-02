Варжинский Станислав Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варжинский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47677. БАРЖИНСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Лаврентьевъ, 23 л. Сс. -каторж. изъ к. Петроков. у., гм. Паржневице. д. Воля-Богдановская, рд. въ г. Варшавѣ;-— Плоцк. О. С., 23 Іюля 910, 263 и 266 У. и У. о сс., по слож. съ наказ. по приг. Варшав. Военно-О. С. отъ 21 Апр. 908 г. 2 ч. 102 Уг. Ул., каторж. раб. 4 г. одиноч. заключ. 15 дн., съ продолж. срока каторж. раб. 3 г. Исп. 23 Марта 911.
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