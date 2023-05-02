Колесников Матвей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесников
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34854. КОЛЕСНИКОВЪ, МАТВѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Амурск. обл., с. Ивановскаго, 20 л., рд. обл. В. Донск., въ ст. Михайловской; — Томск. О. С., 3 п. 53, 3 и 5 п. 57 и 1 п. 123 Уг. У. и 3 п. Выс. указа отъ 21 Окт. 907 г., испр. домъ 6 м., но настоящ. приг. поглощ. приг. Воен. С. въ г. Томскѣ, отъ 31 Іюля 907 г. Исп. 14 Дек. 907.
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