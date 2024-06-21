Хасанов Мухамет-Шакир Хасанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хасанов
- Имя
- Мухамет-Шакир
- Отчество
- Хасанов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140762. ХАСАНОВЪ, МУХАМЕТЪ-ШАКИРЪ Хасановъ. К. Казан. у., Кукморск. в., д. Грыжбая, 29 л.; — М. С. 3 уч. г. Казани 28 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Окт. 909.
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