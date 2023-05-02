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Контепкин Иван Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Контепкин
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
__ март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
16007. КОНТЕПКИН, ИВАН ЕФИМОВИЧ, 44 г. Гр. Бельск. у., Городковск. в., д. Ковалевой; — Н. С. 14 уч. Бельск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. в марте 920.

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