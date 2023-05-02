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Дмитриева Анастасия Владимировна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриева
Имя
Анастасия
Отчество
Владимировна
Дата исполнения приговора
01 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
2698. ДМИТРИЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 25 л., Новгородск. у., Пельгорск. в. Н. С. Дежурн. Камер. г. Ленинграда. Ст. 95, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/І—24.

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