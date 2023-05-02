Жуков Сергей Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4691. ЖУКОВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 22 л., Вельск. у., Успенск. в., д. Квашичи. В. Т. при. 7 кавал. див. Западн. фр. Ст. ст. 202 ч. 1 и 205б, лиш. св. 3 г. Исп. 21 дек. 923.
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