Грибов Руф Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грибов
- Имя
- Руф
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1838. Грибов Руф Ильич, 25 л., Старорусск. у., Городецк. в., д. Высокое. Н. С. 4 уч. Старорусск. у. Ст. 143, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 31/Ѵ—26.
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