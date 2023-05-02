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Луцык Максим Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луцык
Имя
Максим
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8351. ЛУЦЫК МАКСИМ НИКИФОРОВИЧ, 39 л., Ейск. отд. Незамаевск. в. и станицы. Н. С. 6 уч. Ейск. отд. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 1 г. Осужденный скрылся. Осужд. 11 июня 923.

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