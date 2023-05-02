Гольдштейн Михаил Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольдштейн
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101876. ГОЛЬДШТЕЙНЪ, МИХАИЛЪ Михайловъ, 38 л. Посел. с. Адамовки, Романовск. в., Маріупольск. у.; — Екатеринослав. О. С., 3 Дек. 910, 152 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №№ 86170 и 120495, арест. отд. 3½ г. Исп. 14 Іюня 911. | 908 г. З. Н. 4 уч. Маріупольск. у., за покуп. крад., тюр. 1 г. | 907 г. З. Н. 3 уч. Александров. у., за кражу, т. 3 м. 98 68511 169 М.
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