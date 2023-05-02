Лифшиц Мовша-Давид Залманович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лифшиц
- Имя
- Мовша-Давид
- Отчество
- Залманович
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8128. ЛИФШИЦ МОВША-ДАВИД ЗАЛМАНОВИЧ, 24 л., Гомельск у., Ветковск в. и с. Гомельск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. исп. 15 янв. 923.
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