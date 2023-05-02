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Лифшиц Мовша-Давид Залманович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лифшиц
Имя
Мовша-Давид
Отчество
Залманович
Дата исполнения приговора
15 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8128. ЛИФШИЦ МОВША-ДАВИД ЗАЛМАНОВИЧ, 24 л., Гомельск у., Ветковск в. и с. Гомельск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. исп. 15 янв. 923.

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