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Зоммер Роман Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зоммер
Имя
Роман
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
14 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
4992. ЗОММЕР РОМАН РОМАНОВИЧ, 25 л., Рд. в г. Нарве. В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 113 ч. 1 и 116, лиш. св. 1 г. Исп. 14 августа 923.

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