Зоммер Роман Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зоммер
- Имя
- Роман
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4992. ЗОММЕР РОМАН РОМАНОВИЧ, 25 л., Рд. в г. Нарве. В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 113 ч. 1 и 116, лиш. св. 1 г. Исп. 14 августа 923.
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