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Данилович Афанасий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилович
Имя
Афанасий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
__ апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
2443. ДАНИЛОВИЧ АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Речицк. у., Савитск. в. В. Т. 16 стр. корп. Ст. ст.92, 205 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 31/ІѴ—24.

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