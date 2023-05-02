Давыдов Тимофей Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыдов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3690. ДАВЫДОВ ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 47 л., Раненбургск. у., Шереметьевск. в В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. Исп. 14 сент. 923
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