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Андреев Александр Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Александр
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
129468. АНДРЕЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ВАсильевъ. К. Вышневолоцк. у., Казикинск. в., д. Захарова, 17 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 15 Апр. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 2 Окт. 909.

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