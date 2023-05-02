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Ермишин Корней Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермишин
Имя
Корней
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
07 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46709. ЕРМИШИНЪ, КОРНЕЙ ИВАНОВЪ. К. Рязанск. у., Шумошск. в., с. Дубровичей, 70 л.; — Рязанск. О. С., 134, 135 и 1 п. 3 ч. 1455 У., каторж. раб. 10 л., съ прим. Выс. маниф. 904 г. Исп. 7 Мая 905.

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