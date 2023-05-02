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Куликов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
25683. КУЛИКОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 40 л. Гр. Весьегонск. у., Залужск. в., д. Левково; — Н. С. 5 р. Весьегонск. у. Кража, лиш. св. с лиш. пр. 8 л. Исп. 22 июня 920.

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