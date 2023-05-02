Кирсанов Сергей Харитоновач
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирсанов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Харитоновач
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4650. КИРСАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВАЧ, 26 л., Тургайск. обл., Лаврентьевск. в., д. Ново-Неженской. Томск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 14/ІѴ—34.
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