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Кирсанов Сергей Харитоновач

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирсанов
Имя
Сергей
Отчество
Харитоновач
Дата исполнения приговора
14 апрель ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4650. КИРСАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВАЧ, 26 л., Тургайск. обл., Лаврентьевск. в., д. Ново-Неженской. Томск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 14/ІѴ—34. 

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