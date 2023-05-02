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Глущнев Сергей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глущнев
Имя
Сергей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1520. Глущнев Сергей Павлович, 19 л., Смоленск. г., Рославльск. у., Сещенск. в., д. Буда. Н. С. 1 р. Кимрск. у. Ст. 2 ч. 86, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 4/ХІІ—23.

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