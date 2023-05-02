Дудкина Татьяна Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудкина
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46600. ДУДКИНА, ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА. К. Медвѣженск. у., с. Тахты, 20 л.; — Ставропольск. О. С., 169, 170 и 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 9 Февр. 904 (Вѣр.).
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