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Кузнецов Герасим Елисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Герасим
Отчество
Елисеевич
Дата исполнения приговора
26 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7312. КУЗНЕЦОВ ГЕРАСИМ ЕЛИСЕЕВИЧ, 38 л., Бугурусланск. у., Ефремо-Зыковск. в. и с. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 26 авг. 923.

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