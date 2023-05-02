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Зубов Николай Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубов
Имя
Николай
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46927. ЗУБОВЪ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВЪ. К. Старшій, у., Ряснинск. в., д. Бабенокъ, 18 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. У. М. С. 3 уч. (во 2 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 14 Іюня 905. | 904 49953 172 М.

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