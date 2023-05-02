Козьминых Осип Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козьминых
- Имя
- Осип
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4903. КОЗЬМИНЫХ ОСИП ГРИГОРЬЕВИЧ, 48 л., Сернурск. к., Мари-Турск. р., д. Малой-Ольмы. Марийск. Облсуд Ст. ст. 105, 2 ч. 114, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 23/ХІІ—24.
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