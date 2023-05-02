Пикулева Марина Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пикулева
- Имя
- Марина
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7687. ПИКУЛЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, 50 л,. Ижевск. у., Завьяловск. в., д. Старых-Марясан. Н. С. 5 уч. Ижевск. у. Ст. 140, лиш. св.1 ½ г. Исп. 5 окт. 923.
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