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Пикулева Марина Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пикулева
Имя
Марина
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7687. ПИКУЛЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, 50 л,. Ижевск. у., Завьяловск. в., д. Старых-Марясан. Н. С. 5 уч. Ижевск. у. Ст. 140, лиш. св.1 ½ г. Исп. 5 окт. 923.

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