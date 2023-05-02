Хоцишевский Михаил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хоцишевский
- Имя
- Михаил
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46454. ХОЦИШЕВСКІЙ, МИХАИЛЪ. Яковъ Викентьевъ. Шляхт. Кольнен. у., пос. Стависки, 27 л., рд. Мазовецк. у., въ д. Маринкѣ; — Петрозавод. О. С., 114, 152, 9, 1 ч. 225, 13, 1 ч. 225 и 2 ч. 1647 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 5 Апр. 907. | 96 72455 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.