Гашимов Хадид
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гашимов
- Имя
- Хадид
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48338. ГАШИМОВЪ, ХАДИДЪ, 28 л. Лиш. ос. пр. Перс. -подд., рд. въ Персіи;— Асхабадск. О. С., 8 Дек. 909, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 7 Марта 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 32627. 23 Янв. 908 г. Асхабадск. О. С., 9 и 1651 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м.
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