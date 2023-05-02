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Грищенко Никандр Клавдиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грищенко
Имя
Никандр
Отчество
Клавдиев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46301. ГРИЩЕНКО(ВЪ), НИКАНДРЪ Клавдіевъ. К. Курган. у., Утятск. в., д. Нигерской, 43 л.; — М. С. 1 уч. Курган. у. (въ 3 р.), 16 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Апр. 905. | 902 105722 170 М. | 902 21410 169 М.

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