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Нечитайло Сидор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нечитайло
Имя
Сидор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
90409. НЕЧИТАЙЛО, СИДОРЪ ГРИГОРЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кіевск. г., Звенигород. у., Врковск. в., с. Юрковки, 22 л.; — Уманск. О. С., 152 и 1 ч. 1647 У., по совок. съ приг., напеч. въ 908 Г. № 90410, арест. отд. 2 г. Исп. 29 Окт. 907. | 905 34031 169 М.

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