Григорьев Никифор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144870. ГРИГОРЬЕВЪ, НИКИФОРЪ ПАВловъ. Мщ. изъ сс. г. Ишима, 57 л., рд. въ г. Старомъ- Осколѣ; — М. С. 1 уч. Ишимск. у. 24 Окт. 909, 14¹ и 49 М., тюр. 1 м. Исп. 8 Нояб., счит. ср. съ 24 Окт. 909. | 909 100691 49 М. | 84 84961 1655 У. | 905 86863 169 М. | 82 35096 169 М. | 902 62670 30 М. | 80 66574 169 М.
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