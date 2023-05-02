Воронин Федор Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48096. ВОРОНИНЪ, ФЕДОРЪ Григорьевъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣжецк. у., Константиновск. в., д. Красноселокъ; — СПБ. О. С., 20 Янв. 911, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 2 г. Исп. 12 Марта 911. 908 2116 2 ч. 1655 У. | 903 76522 1 ч. 1655 У. 905 73113 1651 У. | 901 59061 169 М. 904 40190 172 М. | 901 40216 169 М.
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