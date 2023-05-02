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Хлыстов Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлыстов
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7837. ХЛЫСТОВ, НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 18 л., Гр. Шацк. у., Ново-Томниковск, в., д. Рысли,; Н. С. 5 уч. Моршанск. у., Кражи, лиш. св. 8 м. условно.

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