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Макаров Матвей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Матвей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8516. МАКАРОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 30 л., Бугульминск. к., Ново-Письмянск. в. и с. Вотск. Облсуд. Ст. 142. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 апр. 923.

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