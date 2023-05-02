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Кашин Иван Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кашин
Имя
Иван
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
07 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4492. КАШИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 17 л., Нолинск. у., Себериковск. в. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 180 п. п. «б», «ж», 220, лиш. св. 10 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 7/ѴІІ—24. 

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