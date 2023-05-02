Шитиков Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шитиков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8252. ШИТИКОВ, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. Карачевск. у., Шаблыкинск. в., с. Навли; - М. Н. С. 6 уч. Карачевск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 30 сент. 919.
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