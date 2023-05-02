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Кобызев Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобызев
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4347. КОБЫЗЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 60 л., Борисоглебск. у., Жердевск. в., с. Тафинцева. Н. С. Борисоглебск. у. Ст. 2 ч. 79. лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 31/ХІІ—24.

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