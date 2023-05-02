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Иванов Ефим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Ефим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5131. ИВАНОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ, 47 л., Тверск. у., Микиненск. в., д. Мошниц. Н. С. 11 уч. Тверск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 дек. 923.

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